Возможно, в Екатеринбург.

Лучшие футболисты современности Криштиану Роналду и Лионель Месси примут участие в чемпионате мира по футболу, который в 2018 году пройдет в России. 10 октября сборные Португалии и Аргентины добыли путевки на мундиаль, передает "Уралинформбюро".

Чемпионы Европы гарантировали себе участие в финальной части турнира задолго до вчерашнего дня, однако на кону стояло первое место в отборочной группе. Право возглавить секстет португальцы 10 октября оспаривали в матче с командой Швейцарии. Встреча завершилась победой пиренейских футболистов со счетом 2:0: на 41-й минуте в свои ворота мяч отправил Йохан Джуру, на 57-й отличился Андре Силва.

Аргентине для попадания на ЧМ накануне требовалось обязательно побеждать сборную Эквадора, но уже на 1-й минуте мяч влетел в ворота "альбиселесте". Действующие вице-чемпионы мира могли остаться за бортом мундиаля, если бы не Лионель Месси. Лидер сборной оформил хет-трик, принеся Аргентине победу со счетом 3:1.

К настоящему моменту определились 23 из 32 сборных, которые поучаствуют в грядущем чемпионате мира: Россия, Германия, Испания, Англия, Бельгия, Исландия, Сербия, Польша, Франция, Португалия, Бразилия, Уругвай, Аргентина, Колумбия, Япония, Иран, Южная Корея, Саудовская Аравия, Нигерия, Египет, Мексика, Коста-Рика и Панама.

Мундиаль будет проходить с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах РФ, включая Екатеринбург. В уральской столице состоятся 4 матча группового этапа.

Жеребьевка, по результатам которой команды буду распределены по группам, состоится в декабре 2017 года.



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