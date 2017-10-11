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"Урал" и "Автомобилист" переобуются в валенки ради детейСегодня в 15:25

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С ДЦП.

11 ноября 2017 года екатеринбуржцы станут зрителями уникального матча. Команды хоккейного клуба "Автомобилист" и футбольного "Урала" выйдут на лед КРК "Уралец" в валенках. В непривычной амуниции им предстоит сыграть два тайма: в хоккей с мячом и в футбол.

Подобное благотворительное мероприятие с участием профессиональных спортсменов пройдет впервые в истории спорта. Болельщиков ждет большая развлекательная программа, а все вырученные средства направят на поддержку школы-интерната "Эверест", где обучаются дети с ДЦП, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ФК "Урал".

На протяжении 54 лет в школе-интернате "Эверест" обучаются воспитанники с нарушением опорно-двигательного аппарата с сохранным интеллектом, а также с отклонениями в умственном развитии, со сложным дефектом (сочетание нарушений опорно-двигательного аппарата и интеллектуального дефекта). Учащимся ГКОУ СО "Екатеринбургская школа-интернат "Эверест" предоставляется полный комплекс коррекционных и реабилитационных услуг. Также для них работают кружки, секции и интернат на 35 мест. На сегодня за счет областного бюджета в школе обучается 140 человек.

"Мы давно мечтаем об обустройстве нашего двора. У нас нет игровой площадки и не оборудована спортивная площадка. Если появится возможность сделать что-то в этом направлении, мы будем очень благодарны", - говорят в руководстве "Эвереста".

Билеты на благотворительный матч "Автомобилист" - "Урал" будут стоить от 100 до 150 рублей.

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