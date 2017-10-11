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Шипулину придется попыхтеть на Кубке мира ради ОлимпиадыСегодня в 18:15

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СБР представил критерии отбора на Игры.

Союз биатлонистов России обнародовал критерии отбора для участия в Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане. Согласно документу, состав российской сборной будет сформирован по результатам 6 этапов Кубка мира.

Мужчинам для участия в Олимпиаде следует занять места с 1-го по 15-е. Женщинам необходимо попасть в первую двадцатку.

Стоит напомнить, что в расширенный список олимпийской сборной России по биатлону попали трое свердловчан: Екатерина Глазырина, Светлана Миронова и олимпийский чемпион Антон Шипулин.

Олимпийские игры пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года. Мировой кубковый сезон стартует 26 ноября 2017 года в шведском Эстерсунде и завершится 25 марта 2018-го в Тюмени.

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