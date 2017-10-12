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"Сахалин" капитулировал перед "Уралочкой"Сегодня в 10:54

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На старте сезона.

"Уралочка-НТМК" с победы начала новый сезон чемпионата России по волейболу. 11 октября в Нижнем Тагиле свердловский клуб взял верх над "Сахалином", передает "Уралинформбюро".

Победу "Уралочка" одержала без особых проблем. Матч завершился со счетом 3:0 (25:23, 25:14, 25:21). Самым результативным игроком в составе команды стала Ксения Парубец, набравшая 19 очков.

"Сегодня было волнение, потому что времени на подготовку было очень мало. Некоторые присоединились к команде только в начале октября. Было тяжеловато. В третьей партии дали поиграть всем, задачу выполнили. Пока нет налаженного контакта между нападающими и пасующими, но все в порядке. Команда, по сути, новая, все впереди", - отметил после матча главный тренер "Уралочки" Николай Карполь.

16 октября свердловские волейболистки в Саратове сыграют с местным "Протоном".

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