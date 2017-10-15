Со счетом 2:1.

Екатеринбургский "Урал" одержал четвертую победу в текущем розыгрыше чемпионата России по футболу. 14 октября "шмели" на своем поле взяли верх над махачкалинским "Анжи", сообщает "Уралинформбюро".

Счет на 56-й минуте открыл Эрик Бикфалви. На 87-й минуте Владимир Ильин удвоил преимущество екатеринбургского клуба.

Спустя минуту Сергей Брызгалов сократил отставание "Анжи", но на большее гостей не хватило. 2:1 - "викторию" празднует "Урал".

После победы над махачкалинцами уральская команда вплотную приблизилась к зоне еврокубков, однако в текущем туре свои матчи еще не сыграли фавориты - "Зенит", Локомотив" и ЦСКА.

22 октября "Урал" примет на своем поле грозненский "Ахмат".