Лезгинка не прошла: "Урал" взял верх над "Анжи"14 октября в 20:57
- Текст
Со счетом 2:1.
Екатеринбургский "Урал" одержал четвертую победу в текущем розыгрыше чемпионата России по футболу. 14 октября "шмели" на своем поле взяли верх над махачкалинским "Анжи", сообщает "Уралинформбюро".
Счет на 56-й минуте открыл Эрик Бикфалви. На 87-й минуте Владимир Ильин удвоил преимущество екатеринбургского клуба.
Спустя минуту Сергей Брызгалов сократил отставание "Анжи", но на большее гостей не хватило. 2:1 - "викторию" празднует "Урал".
После победы над махачкалинцами уральская команда вплотную приблизилась к зоне еврокубков, однако в текущем туре свои матчи еще не сыграли фавориты - "Зенит", Локомотив" и ЦСКА.
22 октября "Урал" примет на своем поле грозненский "Ахмат".
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
14 октября в 20:57
Лезгинка не прошла: "Урал" взял верх над "Анжи"
Со счетом 2:1.13 октября в 18:07
В Антарктиде погибли 36 000 птенцов пингвинов
Выжили лишь двое.13 октября в 17:50
Возраст суду - не помеха: в Госдуме готовят сюрприз преступникам-малолеткам
За особо тяжкие статьи предлагают сажать с 12 лет.13 октября в 17:43
Актер Панин отметил возвращение на прилавки магазинов "боярки"
Снявшись в "рекламе".13 октября в 17:35
Samsung лишается главы
Из-за "беспрецедентного кризиса".13 октября в 17:30
Строительный подрядчик оставил екатеринбуржца без денег и квартиры
И сел за это на 3 года.13 октября в 17:09
КМЭЗ презентовали президенту РЖД
В качестве главного партнера Южно-Уральской железной дороги.13 октября в 17:05
ТОП-5 главных видео уходящей недели
По версии "Уралинформбюро".13 октября в 16:58
Восстание смартфонов: Android вымогает у пользователей деньги
Операционку атаковал вирус.13 октября в 16:46
Воткнул нож в шею: бомжа подозревают в жестоком убийстве матери и дочери
Тела погибших нашел сосед.13 октября в 16:29
ЧП в здании Совета ЕС: люди травятся токсичным дымом
В преддверии саммита глав государств.13 октября в 16:22
В гибели на пожаре в Верхотурье деда и внучки обвиняют их соседа
Он задержан.13 октября в 16:12
В Австралии разбились три парашютиста
Двое мужчин и женщина.13 октября в 16:04
Госдума отказалась повышать налоги для богатых
Большинством голосов.13 октября в 15:57
Дворника детсада подозревают в развращении воспитанницы
Администрация называет его "хорошим работником".
Главные новости
- 14 октября в 20:57Лезгинка не прошла: "Урал" взял верх над "Анжи"
- 13 октября в 17:50Возраст суду - не помеха: в Госдуме готовят сюрприз преступникам-малолеткам
- 13 октября в 16:29ЧП в здании Совета ЕС: люди травятся токсичным дымом
- 13 октября в 15:01На Урале измерили радиационный фон из-за шумихи с "ядовитым облаком"
- 13 октября в 13:38Вблизи "Екатеринбург Арены" обновили новый асфальт
Аналитика
Шипулина и "Ночь музыки" оценили рублем
Из свердловского бюджета.
Формула ВИЧ-лечения – двое лишних
На них нет денег.
Патент Чернина – мифология "Черной дыры"
Новый поворот в расследовании "Уралинформбюро".