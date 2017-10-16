В Челябинске стартовали состязания самых сильных школьниковСегодня в 14:51
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Под эгидой РМК.
В Челябинске начался третий сезон соревнований по спортивному многоборью "Самый сильный школьник". Первыми его открыли 26 мальчиков и 19 девочек из школы №135. Они состязались в беге, отжиманиях, прыжках со скакалкой, берпи и других упражнениях.
Жюри оценивало не только скорость, но и технику выполнения заданий. Участников поддерживали друзья, учителя и родители – соревнования прошли в атмосфере веселья и спортивного азарта.
Самыми сильными девочками школы №135 стали Анна Бухарова, Полина Юсупова и Анастасия Сафонова.
Среди мальчиков призовые места заняли Сергей Овсянников, Марат Хаиров и Дмитрий Шамардин. Все они получили медали и возможность побороться за выход в финал проекта "Самый сильный школьник", который по традиции состоится в мае.
"Самый сильный школьник" - совместный проект Русской медной компании и челябинской федерации "Уралстронг - Силачи Руси" - в этом сезоне охватит 40 школ по всему Южному Уралу. Ожидается, что в соревнованиях по спортивному многоборью примут участие около 2 400 юных жителей Челябинска и около 1 000 представителей других городов региона, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе РМК.
Весной 2016 года соревнования по спортивному многоборью среди учеников 5-6 классов прошли в 20 школах Северо-Западного района Челябинска. Осенью того же года "Самый сильный школьник" вышел на общегородской уровень и охватил 100 школ 7 районов столицы Южного Урала. В 2017 году состязания приняли на территориях присутствия РМК в Челябинской области.
Стоит отметить, что в конце апреля 2017 года проект РМК "Самый сильный школьник" получил высокую федеральную награду как "Лучший социальный проект России" в направлении "Поддержка спорта и здорового образа жизни".
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