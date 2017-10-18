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"Урал" сыграет с командой екатеринбургских зэков17 октября в 16:03

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За колючей проволокой.

Екатеринбургский "Урал" проведет товарищеский матч с заключенными ИК-2. Встреча состоится 18 октября на территории колонии, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

На игре в числе прочих будут присутствовать главный тренер "Урала" Александр Тарханов и президент клуба Григорий Иванов.

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