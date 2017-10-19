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"Стальной кубок Урала" забрала сборная ЕВРАЗ НТМКСегодня в 18:35

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Вырвав победу у команды ЧМК.

В Нижнем Тагиле завершился III волейбольный турнир среди мужских сборных промпредприятий "Стальной кубок Урала". Состязания были посвящены памяти известного инженера-металлурга Ивана Ромазана.

За победу в финале сразились команды ЕВРАЗ НТМК и Челябинского металлургического комбината ПАО "Мечел". В упорной борьбе со счетом 3:1 выиграли тагильчане. Бронза у сборной Магнитогорского металлургического комбината. На четвертом месте волейболисты Уралвагонзавода.

В сборной ЕВРАЗ НТМК играют работники конвертерного, доменного цехов, коксохимического производства. Около 10 лет капитаном команды выступает сталевар конвертерного цеха Валерий Тютюник, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ЕВРАЗа.

На церемонии награждения спортсменов приветствовали управляющий директор ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОКа Алексей Кушнарев и министр физической культуры и спорта Челябинской области Леонид Одер.

"Такие турниры укрепляют дружеские взаимоотношения между промышленными предприятиями двух областей. Очень рад, что металлурги ЕВРАЗ НТМК победили сильных соперников", – отметил Кушнарев.

"Я с удовольствием принял приглашение приехать в Нижний Тагил на эти соревнования. Здорово, что спорт объединяет металлургов и машиностроителей, это значит, что они и работают эффективно, и пропагандируют здоровый образ жизни", – поделился министр физической культуры и спорта Южного Урала Леонид Одер.

Турнир "Стальной кубок Урала" проходит с 2015 года. В этом году принимающей стороной и организатором игр стал ЕВРАЗ НТМК. Год назад соревнования принимал ММК.

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