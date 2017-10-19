Горожанам разрешат бегать перед "Екатеринбург Ареной"Сегодня в 15:14
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После ЧМ-2018.
После чемпионата мира по футболу-2018 жители столицы Урала будут совершать утренние пробежки на площадке перед Центральным стадионом. Такую перспективу нарисовали помощнику президента РФ Игорю Левитину в ходе инспекции "Екатеринбург Арены" 19 октября.
Как сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информполитики Свердловской области, на сегодня на стадионе полностью выполнены работы по устройству наружных инженерных сетей и на 90% - внутренних. Построена крыша, установлены 26 пассажирских лифтов и 14 000 зрительских кресел. Выполнено обустройство футбольного поля, построены контрольно-пропускной пункт и павильоны досмотра всех секторов.
Продолжаются работы по архитектурной подсветке, благоустройству территории, установке табло. Идет реставрации исторических частей - скульптур сталевара, девушки с факелом, футболиста, стрелка, лыжницы и фрезеровщика, а также забора и здания касс.
"Я считаю, уже очевидно, что проблем здесь нет. Есть полная уверенность, что стадион будет сдан в срок", - подытожил Левитин после осмотра.
Помощник главы государства поддержал планы властей Свердловской области по использованию спортивных объектов в режиме наследия в интересах жителей региона и для спортивной подготовки детей. В частности, площади перед "Екатеринбург Ареной" предполагается использовать в спортивных целях, например, для пробежек горожан.
"Есть поручение президента России о наследии не только центральных стадионов, где будут проходить матчи, но и десятков тренировочных полей. Они также должны быть задействованы: в виде детских юношеских спортивных школ, чтобы сюда могли приезжать ребята из других регионов. Не только ребята из Свердловской области, но и дети оттуда, где нет таких тренировочных площадок. Вот это и есть наследие, о котором говорил президент", - подчеркнул Левитин.
По словам вице-губернатора Сергея Швиндта, на Среднем Урале уже разработана программа использования спортивных объектов после ЧМ-2018. Все тренировочные площадки будут переданы в пользование горожанам и детским спортивным школам. Например, стадион футбольной академии "Урал" – "СКБ-Банк Арена" – станет площадкой для детских команд ФК "Урал" в структуре Уральской футбольной академии, где сейчас занимаются 200 воспитанников.
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