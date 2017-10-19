×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Легендарный Тайсон откроет в Екатеринбурге Академию единоборствСегодня в 18:23

  • Текст

Если примет приглашение.

4 мая 2018 года в столице Урала откроется Академия единоборств. В торжественной церемонии примут участие такие знаменитости, как звезда мирового бокса Майк Тайсан и легендарный российский спортсмен по боям без правил Федор Емельяненко. Переговоры с ними уже ведутся, рассказал журналистам исполнительный директор RCC Boxing Promotion Алексей Титов.

Пятиэтажное здание академии разместилось на улице Шейнкмана - неподалеку от парка Зеленая Роща и КРК "Уралец". Сейчас там ведутся отделочные работы, закупается оборудование, идет подбор тренеров, передает "Уралинформбюро".

Воспитанники будут изучать различные виды единоборств: бокс, ММА, тайский бокс, кикбоксинг, карате, самбо, греко-римская и вольная борьба, джиу-джитсу, грэпплинг.

"Это делается для детей и сборной команды Русской медной компании (РМК). Проект реализуется РМК совместно с правительством Свердловской области и губернатором", - подчеркнул Титов. Но сумму инвестиций уточнять не стал.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

"Троянская лошадь" Собчак впрягается в выборы

"Троянская лошадь" Собчак впрягается в выборы

Президента России.

Храм-на-пруду слили

Храм-на-пруду слили

Финал одного спектакля.

Росавиация закрыла небо наглухо

Росавиация закрыла небо наглухо

Для неугодных.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×