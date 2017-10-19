Если примет приглашение.

4 мая 2018 года в столице Урала откроется Академия единоборств. В торжественной церемонии примут участие такие знаменитости, как звезда мирового бокса Майк Тайсан и легендарный российский спортсмен по боям без правил Федор Емельяненко. Переговоры с ними уже ведутся, рассказал журналистам исполнительный директор RCC Boxing Promotion Алексей Титов.

Пятиэтажное здание академии разместилось на улице Шейнкмана - неподалеку от парка Зеленая Роща и КРК "Уралец". Сейчас там ведутся отделочные работы, закупается оборудование, идет подбор тренеров, передает "Уралинформбюро".

Воспитанники будут изучать различные виды единоборств: бокс, ММА, тайский бокс, кикбоксинг, карате, самбо, греко-римская и вольная борьба, джиу-джитсу, грэпплинг.

"Это делается для детей и сборной команды Русской медной компании (РМК). Проект реализуется РМК совместно с правительством Свердловской области и губернатором", - подчеркнул Титов. Но сумму инвестиций уточнять не стал.