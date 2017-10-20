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Игрок "Автомобилиста" Бек сам напросился на перелом кости черепаСегодня в 09:55

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Канадец вернется в строй через месяц.

19 октября на тренировке произошла стычка между двумя игроками ХК "Автомобилист".

"Во время отработки выходов "3 в 2" защитник Николай Тимашов в рамках правил жестко встретил плечо в плечо нападающего Тэйлора Бека. Канадцу это не понравилось и он решил выяснить отношения, сбросив хоккейные краги и став зачинщиком. Тимашов поединок принял и оказался в нем сильнее", - пояснил директор екатеринбургского клуба Максим Рябков.

У канадца после драки диагностировали перелом орбитальной кости черепа. Ориентировочные сроки восстановления - около месяца, передает "Уралинформбюро".

По словам Рябкова, появившаяся в СМИ информация об отчислении Тимашова из команды не соответствует действительности, игрок отправился с клубом на очередной четырехматчевый выезд.

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