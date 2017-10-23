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"Урал" поднялся в зону еврокубков22 октября в 18:42

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Победив гостей с Кавказа.

Екатеринбургский "Урал" одержал пятую победу в текущем розыгрыше Премьер-лиги. 22 октября "шмели" на своем поле взяли верх над грозненским "Ахматом", сообщает "Уралинформбюро".

Мяч в ворота гостей влетал дважды: на 33-й минуте отличился Алексей Евсеев, на последних секундах матча счет удвоил Николай Димитров.

Имели свой шанс на гол и грозненцы, однако Родолфо не сумел реализовать назначенный в дебюте игры пенальти - мяч после его удара попал в перекладину хозяйских ворот.

Одержав победу над "Ахматом", "Урал" поднялся в турнирной таблице Премьер-лиги на промежуточное 4 место, которое гарантирует участие в следующем розыгрыше Лиги Европы. В зоне еврокубков "шмели" проведут не меньше недели - из несыгравших в этом туре клубов только "Краснодар" может обойти екатеринбургскую команду, но 5 место также дает право на участие в международном турнире.

Впрочем, мечтать о поездках за границу "шмелям" пока рановато, поскольку до завершения сезона Премьер-лиги еще 16 туров. В следующем "Урал" отправится в гости к соседям - пермскому "Амкару".

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