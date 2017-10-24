Первой из россиянок.

Свердловчанка Ксения Перова завоевала золотую медаль в стрельбе из классического лука на чемпионате мира, который завершился в Мексике.

"Я очень счастлива! Наконец-то у меня получилось завоевать личную медаль чемпионата мира. Это очень важная награда для меня, моего тренера, всей сборной России и, конечно, моей семьи. Спасибо всем, кто мне помогал и поддерживал меня", – прокомментировала победу Перова.

В борьбе за первое место уроженка Лесного одолела двукратную олимпийскую чемпионку 2016 года и чемпионку мира 2013 года Хи Чжин Чан из Южной Кореи, рассказали "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики Среднего Урала.

По словам наставника российской спортсменки Станислава Попова, Ксения с самого старта захватила лидерство и практически не уступала сопернице. Матч закончился со счетом 6:4 в пользу россиянки.

Стоит отметить, что Ксения Перова - первая российская спортсменка, завоевавшая золотую медаль чемпионата мира в стрельбе из классического лука. На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро она стала серебряным призером в командных соревнованиях.