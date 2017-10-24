×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Месси не удалось отобрать у Роналду звание лучшего футболиста мираСегодня в 09:58

  • Текст

По версии FIFA.

Лидер мадридского "Реала" Криштиану Роналду второй раз подряд признан лучшим футболистом мира по версии Международной федерации футбола (FIFA). Награду португалец получил по итогам 2017 года, в котором со своим клубом выиграл испанскую Примеру, Суперкубок Испании, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. В голосовании Роналду обошел аргентинца Лионеля Месси и бразильца Неймара, передает "Уралинформбюро".

Лучшим тренером года стал француз Зинедин Зидан, являющийся наставником все того же "Реала". Лучшим голкипером – страж ворот туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон.

Приз лучшему футболисту мира по версии FIFA вручается с 1991 года. В 2010-2015 годах он был объединен с премией журнала France Football "Золотой мяч".

Совместную награду португальский голеадор получал дважды – в 2013 и 2014 годах, отдельно "Золотой мяч" - в 2008 и 2016 годах, отдельно признавался лучшим игроком планеты по версии FIFA – в 2008, 2016 и теперь в 2017 годах.

Отечественные футболисты столь высоких наград удостаивались трижды: в 1963 году "Золотой мяч" получил вратарь Лев Яшин, в 1975 году – нападающий Олег Блохин, в 1986 – форвард Игорь Беланов. В истории российского футбола лучший результат принадлежит Андрею Аршавину, который после бронзового успеха сборной РФ на Евро-2008 занял шестое место в списке претендентов на "Золотой мяч".

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

"Дорога Путина" достигла Серебрянки

"Дорога Путина" достигла Серебрянки

Выдержав первое испытание осенней непогодой.

"Троянская лошадь" Собчак впрягается в выборы

"Троянская лошадь" Собчак впрягается в выборы

Президента России.

Храм-на-пруду слили

Храм-на-пруду слили

Финал одного спектакля.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×