Месси не удалось отобрать у Роналду звание лучшего футболиста мираСегодня в 09:58
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По версии FIFA.
Лидер мадридского "Реала" Криштиану Роналду второй раз подряд признан лучшим футболистом мира по версии Международной федерации футбола (FIFA). Награду португалец получил по итогам 2017 года, в котором со своим клубом выиграл испанскую Примеру, Суперкубок Испании, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. В голосовании Роналду обошел аргентинца Лионеля Месси и бразильца Неймара, передает "Уралинформбюро".
Лучшим тренером года стал француз Зинедин Зидан, являющийся наставником все того же "Реала". Лучшим голкипером – страж ворот туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон.
Приз лучшему футболисту мира по версии FIFA вручается с 1991 года. В 2010-2015 годах он был объединен с премией журнала France Football "Золотой мяч".
Совместную награду португальский голеадор получал дважды – в 2013 и 2014 годах, отдельно "Золотой мяч" - в 2008 и 2016 годах, отдельно признавался лучшим игроком планеты по версии FIFA – в 2008, 2016 и теперь в 2017 годах.
Отечественные футболисты столь высоких наград удостаивались трижды: в 1963 году "Золотой мяч" получил вратарь Лев Яшин, в 1975 году – нападающий Олег Блохин, в 1986 – форвард Игорь Беланов. В истории российского футбола лучший результат принадлежит Андрею Аршавину, который после бронзового успеха сборной РФ на Евро-2008 занял шестое место в списке претендентов на "Золотой мяч".
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