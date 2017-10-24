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Роналду и Месси отказались голосовать друг за другаСегодня в 17:13

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В борьбе за титул лучшего футболиста мира.

Форвард "Реала" Криштиану Роналду и нападающий "Барселоны" Лионель Месси соперничают не только на полях испанской Примеры, но и за их пределами. При этом, как показали результаты голосования за лучшего футболиста мира по версии FIFA, признавать безусловные достоинства друг друга лучшие футболисты современности не намерены, сообщает "Уралинформбюро".

Согласно обнародованным FIFA результатам голосования, Роналду и Месси готовы были голосовать хоть за кого, лишь бы не за главного оппонента. Португалец назвал лучшими футболистами партнеров по "Реалу" Луку Модрича, Серхио Рамоса и Марсело. Подобным образом проголосовал и Месси, включивший в свою тройку одноклубников Луиса Суареса и Андреаса Иньесту, а также бывшего товарища по "Барсе" Неймара.

Премию, как ранее сообщало "Уралинформбюро", второй раз подряд получил Роналду. Месси стал вторым, третье место досталось Неймару.

Ранее по теме:
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