К 1 ноября он прибудет в Южную Корею.

В Греции состоялась церемония зажжения огня зимней Олимпиады 2018 года. По традиции, мероприятие прошло на развалинах храма богини Геры в Олимпии, а огонь был зажжен от солнечных лучей, передает "Уралинформбюро".

Первым факелоносцем стал греческий лыжник и биатлонист Апостолос Ангелис. Эстафета олимпийского огня будет проходить по территории Греции до 31 октября. После этого он преодолеет 8500 километров на восток и 1 ноября эстафету олимпийского огня продолжит Южная Корея, где пройдут XXIII Зимние Олимпийские игры.

На них отправятся и свердловские спортсмены. Как ранее сообщало "Уралинформбюро", в расширенный состав национальной сборной попали 11 представителей Среднего Урала - преимущественно хоккеисты и биатлонисты.

Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском городе Пхенчхан с 9 по 25 февраля 2018 года.