×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


На развалинах храма в Греции от солнца зажгли олимпийский огоньСегодня в 18:55

  • Текст

К 1 ноября он прибудет в Южную Корею.

В Греции состоялась церемония зажжения огня зимней Олимпиады 2018 года. По традиции, мероприятие прошло на развалинах храма богини Геры в Олимпии, а огонь был зажжен от солнечных лучей, передает "Уралинформбюро".

Первым факелоносцем стал греческий лыжник и биатлонист Апостолос Ангелис. Эстафета олимпийского огня будет проходить по территории Греции до 31 октября. После этого он преодолеет 8500 километров на восток и 1 ноября эстафету олимпийского огня продолжит Южная Корея, где пройдут XXIII Зимние Олимпийские игры.

На них отправятся и свердловские спортсмены. Как ранее сообщало "Уралинформбюро", в расширенный состав национальной сборной попали 11 представителей Среднего Урала - преимущественно хоккеисты и биатлонисты.

Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском городе Пхенчхан с 9 по 25 февраля 2018 года.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Искандер Махмудов приедет в Екатеринбург за огурцами

Искандер Махмудов приедет в Екатеринбург за огурцами

И планом сноса телебашни.

"Дорога Путина" достигла Серебрянки

"Дорога Путина" достигла Серебрянки

Выдержав первое испытание осенней непогодой.

"Троянская лошадь" Собчак впрягается в выборы

"Троянская лошадь" Собчак впрягается в выборы

Президента России.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×