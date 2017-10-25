И поддержала материально.

Хоккеисты карабашского "Металлурга" в грядущем сезоне выйдут на лед в новой экипировке. ЗАО "Карабашмедь" (входит в РМК) профинансировало приобретение формы для взрослой и детской команд, а также оплатило участие клуба в Открытом чемпионате Челябинска.

Мужская команда "Металлург" готовится к участию в играх Челябинской любительской хоккейной лиги - проводя домашние тренировки и еженедельные товарищеские матчи в поселке Кременкуль.

"Мы благодарны РМК и предприятию "Карабашмедь" за спонсорскую помощь. Она будет способствовать не только новым победам нашей команды, но и развитию спорта в Карабаше", - отметил тренер хоккейной команды "Металлург", главный механик ЗАО "Карабашмедь" Дмитрий Григорьев.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе РМК, у карабашских хоккеистов появилась и новая тренировочная база. На стадионе СК "Металлург", который компания построила в этом году, планируется поставить корт с качественным ледовым покрытием.

В церемонии открытия спорткомплекса 18 сентября 2017 года участвовали губернатор Челябинской области Борис Дубровский, председатель совета директоров РМК Игорь Алтушкин и глава Карабашского ГО Олег Буданов.

Кроме стадиона площадью более 5 000 квадратных метров, в комплекс есть многофункциональная площадка для игровых видов спорта и зона для занятий единоборствами, тренажерный зал, зал для фитнеса, зона гиревого спорта, раздевалки, душевые и тренерские комнаты. На открытой арене организовано футбольное поле с искусственным газоном, построены площадка для стритбола и зона для воркаута, беговые дорожки и трибуны на 250 мест. Инвестиции в строительство и оснащение комплекса превысили 220 миллионов рублей.

Недавно спорткомплекс принял традиционный фестиваль по сдаче норм ГТО. В соревнованиях участвовали более 100 спортсменов.

Среди образовательных учреждений Карабаша лидировала команда средней школы №2, среди секций - секция общей физической подготовки МКУ "Спортклуб". Абсолютной чемпионкой города-2017 стала воспитанница "Спортклуба" Евгения Сысоева. Среди городских организации и учреждений самым спортивным коллективом была признана команда ЗАО "Карабашмедь", набравшая наибольшую сумму баллов.

"Арена "Металлурга" просто замечательная. Особенно порадовала беговая дорожка. По такому покрытию мне приходилось бегать только в Москве. В день соревнований я сдавала бег на два километра, пресс, отжимания и упражнение на гибкость. Командным результатом мы очень довольны. Все ребята выложились на сто процентов", - поделилась экономист по труду транспортного цеха "Карабашмеди", участница заводской команды Ольга Кашина.