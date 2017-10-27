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Третий сезон Лиги женского хоккея возьмет старт под ЕкатеринбургомСегодня в 11:23

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Игры пройдут в СК "Курганово".

28 октября 2017 года стартует третий сезон Лиги женского хоккея. Первый этап турнира примет СК "Курганово", расположенный в одноименном селе в Полевском районе Свердловской области, сообщает "Уралинформбюро".

В грядущем сезоне команды поделены на два дивизиона: "Олимпийские надежды" (возраст участниц - от 14 до 18 лет) и "Амазонки" (возраст участниц - от 18 лет).

За победу в младшем дивизионе будут бороться восемь команд, в том числе уральские "Первомайские львицы", представляющие Коркино Челябинской области, и западносибирский "Рубин" из Тюмени.

В старшем дивизионе заявлена 21 команда. Урал представят два коллектива: "Малахит" из Екатеринбурга и "Югорчанка" из Сургута.

Игры первого этапа Лиги женского хоккея будут проходить 28 и 29 октября на "Олимпийской" и "Канадской" аренах спорткомплекса. В субботу матчи начнутся в 13.00, в воскресенье – в 10.00.

Не обойдется спортивное мероприятие и без шоу – церемония открытия и развлекательная программа будут проходить на "Олимпийской арене" 28 октября с 14.30 до 15.45.

Лига женского хоккея была создана 1 сентября 2015 года. Ее главная цель – популяризация женского хоккея как олимпийского вида спорта.

Руководят Лигой прославленные отечественные спортсмены. Президентом является серебряный призер Олимпийских игр 1998 года Алексей Яшин, генеральным менеджером – бронзовый призер чемпионата мира 2001 года Жанна Щелчкова, курируют Лигу олимпийские чемпионы 1984 года Алексей Касатонов и Владимир Мышкин.

Об итогах первого этапа сезона Лиги женского хоккея читайте в одном из ближайших материалов "Уралинформбюро".

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