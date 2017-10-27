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Призовой фонд ЧМ-2018 составит 400 миллионов долларовСегодня в 15:57

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Утвердила FIFA.

Международная федерация футбола (FIFA) утвердила призовой фонд чемпионата мира-2018. Он составит 400 миллионов долларов, сообщает пресс-служба организации. Решение было принято на заседании совета FIFA, которое состоялось 27 октября в Калькутте, передает "Уралинформбюро".

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. К настоящему моменту определились 23 из 32 сборных, которые поучаствуют в мундиале: Россия, Германия, Испания, Англия, Бельгия, Исландия, Сербия, Польша, Франция, Португалия, Бразилия, Уругвай, Аргентина, Колумбия, Япония, Иран, Южная Корея, Саудовская Аравия, Нигерия, Египет, Мексика, Коста-Рика и Панама.

Четыре матча турнира состоятся в Екатеринбурге – 15, 21, 24 и 27 июня.

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