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"Амкар" не смог выкинуть "Урал" из зоны еврокубковСегодня в 10:59

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"Шмели" занимают в РФПЛ пятое место.

Екатеринбургский "Урал" завершил первый круг чемпионата России на пятом месте, дающем право на участие в розыгрыше Лиги Европы.

В 15-м туре "шмели" на выезде вничью сыграли с пермским "Амкаром" (1:1). На 22-й минуте с пенальти мяч в ворота гостей отправил Михаил Сиваков. На 48-й минуте Алексей Евсеев установил итоговый счет, передает "Уралинформбюро". Этот результат позволил "Уралу" удержаться в зоне еврокубков.

Лидером Российской футбольной Премьер-лиги к экватору турнира подошел столичный "Локомотив", накануне разгромивший питерский "Зенит" (3:0). Сине-бело-голубые занимают вторую строчку. Тройку замыкает московский ЦСКА. На 1 очко "Урал" опережает занимающий 4 место "Краснодар".

"Шмели" в 16-м туре примут на своем поле московское "Динамо". Игра состоится 3 ноября.

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