По примеру UEFA.

Международная федерация футбола (FIFA) рассматривать возможность упразднения практики проведения товарищеских матчей между сборными. Им на замену может прийти Мировая лига футбола, сообщает нигерийский портал This day.

Инициатива основывается на падении популярности товарищеских матчей по сравнению с клубными турнирами. Предполагается, что игры Мировой лиги будут проводиться круглогодично, а ее участники будут разделены на три дивизиона – в соответствии с рейтингом FIFA, передает "Уралинформбюро".

Похожая модель в скором времени будет реализована на уровне Европы – с 2018 года сборные Старого Света будут участвовать в Лиге наций Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA), матчи которой также призваны заменить товарищеские игры. Команды-участницы нового турнира будут поделены на четыре дивизиона, победитель каждого из них получит путевку на ближайший чемпионат Европы.