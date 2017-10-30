Отголоски травмы.

Тренерский штаб сборной России по футболу обнародовал список игроков, которым предстоит сыграть два ближайших товарищеских матча - против Аргентины и Испании.

Последний рубеж Станислав Черчесов и компания готовы доверить трем голкиперам: бессменному стражу ворот сборной Игорю Акинфееву (ЦСКА, Москва), блиставшему в 2008 году Владимиру Габулову ("Арсенал", Тула) и молодому дарованию - Андрею Луневу, который, перейдя в "Зенит" (Санкт-Петербург), сразу же "выгрыз" себе место в стартовом составе.

Потенциальными защитниками сборной тренерский штаб видит Виктора Васина, Марио Фернандеса (оба - ЦСКА, Москва), Федора Кудряшова ("Рубин", Казань), Георгия Джикию, Илью Кутепова (оба - "Спартак", Москва), Романа Нойштедтера ("Фенербахче", Турция), Константина Рауша ("Кельн", Германия), Игоря Смольникова ("Зенит", Санкт-Петербург).

Средняя линия сборной выглядит так: Александр Головин, Алан Дзагоев (оба - ЦСКА, Москва), Денис Глушаков, Роман Зобнин, Дмитрий Комбаров (все – "Спартак", Москва), Александр Ерохин, Юрий Жирков, Далер Кузяев (все - "Зенит", Санкт-Петербург), Владислав Игнатьев, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, (все - "Локомотив", Москва), Антон Швец ("Ахмат", Грозный).

В линию чистой атаки Черчесов вызывал четверых: Антон Заболотный ("Тосно"), Александр Кокорин, Дмитрий Полоз (оба - "Зенит", Санкт-Петербург), Федор Смолов ("Краснодар"), передает "Уралинформбюро".

Стоит отметить, что совсем недавно под прицел тренера сборной РФ попадал и форвард "Урала" Владимир Ильин. Однако из-за повреждения нападающий "шмелей" был вынужден покинуть расположение национальной команды.

Товарищеский матч против сборной Аргентины состоится 11 ноября. Одним из пунктов соглашения при его заключении являлось обязательное участие в игре многократного обладателя "Золотого мяча" Лионеля Месси.

Товарищеский матч против сборной Испании состоится 14 ноября.