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Началась регистрация болельщиков ЧМ-2018 на бесплатные поезда31 октября в 18:47

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Успевайте!

Болельщики Чемпионата мира по футболу-2018 смогут добраться до городов-организаторов игр на дополнительных бесплатных поездах. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе АНО "Транспортная дирекция-2018", система оформления проезда уже открыта.

Чтобы добраться до стадиона в другом городе, футбольному фанату необходимо иметь билет на матч или подтвержденную заявку на него. Кроме того, понадобится паспорт болельщика (Fan ID), оформляемый бесплатно.

Сведения о месте в выбранном дополнительном поезде и вся необходимая информация придут на электронную почту после окончания процедуры оформления. Получить бесплатную поездку можно на сайте tickets.transport2018.

Стоит напомнить, что во время Кубка конфедераций – 2017, матчи которого состоялись в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи, по стране курсировало 262 дополнительных поезда. По данным ТАСС, к мундиалю по железным дорогам пустят 500 составов.

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