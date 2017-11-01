Противостоять Поветкину в Екатеринбурге будет ХаммерСегодня в 10:18
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Контракт подписан.
Ближайшим соперником российского боксера Александра Поветкина станет румын Кристиан Хаммер. Контракт на бой подписан, пишет со ссылкой на исполнительного директора промоутерской компании RCC Boxing Promotion Алексея Титова ТАСС.
Поединок, как ранее сообщало "Уралинформбюро", пройдет 15 декабря в Екатеринбурге. Бой станет главным событием большого спортивного шоу, которое состоится во Дворце игровых видов спорта. На кону будет стоять титул чемпиона мира по версии WBO International, которым сейчас обладает россиянин.
Стоит напомнить, что почти год назад, 17 декабря 2016 года, Александр Поветкин также приезжал на бой в Екатеринбург. Однако из-за обвинений в употреблении запрещенного остарина канадец Бермейн Стиверн отказался выходить на ринг. "Русскому Витязю" в срочном порядке подыскали другого соперника – в нетитульном бою он благополучно нокаутировал француза Йоана Дюопа.
Сейчас в активе Александра Поветкина 32 победы (23 нокаутом) и 1 поражение. Кристиан Хаммер из 26 боев выиграл 22 (12 нокаутом), оставшиеся проиграл.
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