Уверен Мутко.

Екатеринбург полностью готов к проведению матчей ЧМ-2018. Об этом заявил председатель Оргкомитета "Россия-2018", заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко, передает "Уралинформбюро".

Помимо уральской столицы, по словам вице-премьера, завершили подготовку к мундиалю Москва, Санкт-Петербург, Сочи и Казань, а большинство программ подготовки остальных городов находится на финальной стадии.

"У нас очень сложный график, поэтому всем нужно быть предельно внимательными и четко выполнять планы и сроки, которые себе наметили", – цитирует Мутко портал Welcome2018.com.

Все работы должны быть завершены к 1 апреля, чтобы в середине мая сдать все необходимые объекты ревизорам из Международной федерации футбола (FIFA), подытожил чиновник.

Чемпионат мира по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России. Екатеринбург примет 4 матча группового этапа – 15, 21, 24 и 27 июня.



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