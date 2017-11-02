Или отстранение от Игр.

Сборная России займет восьмое место в общекомандном зачете Олимпийских игр, которые в феврале 2018 года пройдут в южнокорейском Пхенчхане. Итогами собственного исследования поделилась компания Gracenote, занимающаяся анализом спортивной статистики, передает "Уралинформбюро".

Отечественные спортсмены, по версии экспертов, выиграют 21 медаль: 6 золотых, 5 серебряных и 10 бронзовых. При этом возможное отстранение России от Игр улучшит результаты Германии и Нидерландов: немцы завоюют на 4 награды больше, а голландцы – на 3.

Победу в зачете сборных аналитики присуждают Германии – 35 медалей, 14 из которых высшего достоинства. На втором месте будет Норвегия – 32 медали (12 золотых), на третьем с 29 медалями (10 золотых), как полагают исследователи, окажутся спортсмены из США.

Места в первой десятке также займут Франция, Австрия, Южная Корея, Нидерланды, Китай и Канада.

Стоит отметить, что сборная России лишь раз опускалась ниже пятого места в общекомандном зачете – на Олимпиаде-2010 в Ванкувере. На домашних Играх в Сочи отечественная команда стала лучшей по количеству выигранных наград.



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