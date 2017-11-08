WBC отменил дисквалификацию Поветкина перед его боем в ЕкатеринбургеСегодня в 14:51
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По мельдонию – чист, по остарину – невиновен.
Всемирный боксерский совет (WBC) снял пожизненную дисквалификацию с Александра Поветкина. Об этом сообщил глава промоутерской компании "Мир бокса" Андрей Рябинский.
"Я обещал, что мы добьемся справедливости в отношении Сани Поветкина. Так вот: несколько месяцев назад мы добились оправдания во всех организациях кроме WBC, теперь WBC прислал нам сегодня письмо о том, что с Поветкина снимается пожизненная дисквалификация. Начиная с 6 декабря, он может официально проводить бои по WBC, а с января будет возвращен в официальный рейтинг", - написал Рябинский в своем Instagram.
Функционер уточнил, что Поветкин был признан невиновным в употреблении мельдония, а в ситуации с остарином, который был обнаружен в пробах россиянина перед боем в Екатеринбурге в 2016 году, Совет признал, что запрещенное вещество не принималось намерено, а попало в организм с пищевой добавкой.
"Это первый случай в истории бокса, когда боксер выбирается из таких проблем. В Америке или Европе это означало бы однозначный конец карьеры. А мы вот своих не бросаем", - добавил Рябинский.
Санкции в отношении "Русского Витязя" были введены после того, как перед боем с Бермейном Стиверном, который должен был состояться в Екатеринбурге в декабре прошлого года, Ассоциация по добровольному тестированию на допинг (VADA) нашла в пробе Поветкина остарин. Бой за титул временного чемпиона мира по версии WBC тогда не состоялся – канадец отказался выходить на ринг.
За полгода до этого та же VADA нашла в анализах российского боксера мельдоний, из-за чего был отменен его бой с чемпионом мира по версии WBC Деонтеем Уайлдером. Впрочем, результаты вскрытия пробы "Б" послужили поводом для оправдания Поветкина – Всемирное антидопинговое агентство (WADA) посчитало, что мельдония в его организме слишком мало. Но боксерская организация не торопилась с выводами.
Следующий бой, как ранее сообщало "Уралинформбюро", Александр Поветкин проведет 15 декабря 2017 года в ДИВСе Екатеринбурга. В поединке с румыном Кристианом Хаммером он будет защищать титул интернационального чемпиона по версии Всемирной боксерской организации (WBO).
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