И поставили "пятерки".

В Екатеринбурге 8 ноября 2017 года сотрудники дипломатических консульств осмотрели стадион "Екатеринбург Арена". Об этом "Уралинформбюро" сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Экскурсию для представителей дипмиссий Италии, США, Великобритании и Северной Ирландии, Франции, Китая и других стран провели гендиректор группы "Синара" Михаил Ходорковский и замглавы администрации Екатеринбурга Сергей Тушин. Строительная готовность комплекса составляет свыше 90%. Гостям продемонстрировали отреставрированные исторические элементы стадиона, временные трибуны, скай-боксы, а также микст-зону, пресс-центр и помещения для команд. Сегодня на объекте завершаются работы по монтажу архитектурной подсветки – она заработает до конца ноября. Также на прилегающей территории устанавливаются скамейки, урны и малые архитектурные формы.

Осмотрев спорткомплекс, представители дипведомств поставили ему "пятерки": отметили размах и высокую готовность объектов ЧМ-2018.

"Я могу наблюдать, как изменился этот стадион, какие работы здесь были проведены буквально из окна собственной квартиры. Посмотрите, еще 9 месяцев до начала игр, а объект уже почти готов. Я нисколько не сомневаюсь, что работа на стадионе будет завершена в срок", - сказал генеральный консул Германии Штефан Кайль.

Высокую оценку "Екатеринбург Арене" дал и генконсул Великобритании и Северной Ирландии Мартин Феннер: "Поистине потрясающее сооружение. Я был бы счастлив, если бы любая из команд Великобритании, которая пройдет квалификацию, играла здесь. Уже сейчас нахождение на этом месте создает отличное настроение, хотя здесь нет еще болельщиков. С нетерпением жду начала игр чемпионата, чтобы увидеть их собственными глазами".

Без внимания не остался и тот факт, что особое внимание уделено проработке вариантов дальнейшего применения построенной к играм чемпионата спортивной инфраструктуры.

"Не должно быть такой ситуации, что были построены стадионы, и никто не знает, что с ними делать дальше. Я думаю, Екатеринбург разработал хорошую стратегию наследия и хорошо представляет себе, каким образом этот прекрасный стадион будет использоваться дальше", – заявил генконсул Кайль.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России. Екатеринбург примет 4 матча группового этапа – 15, 21, 24 и 27 июня.