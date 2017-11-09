И пожизненно дисквалифицировал четырех лыжников.

Российские лыжники Алексей Петухов, Максим Вылегжанин, Евгения Шаповалова и Юлия Иванова пожизненно отстранены от участия в Играх. Такое решение приняла комиссия Международного олимпийского комитета под руководством Дениса Освальда, признав спортсменов виновными в нарушении антидопинговых правил, передает "Уралинформбюро".

"Аннулированы результаты спортсменов на Олимпиаде в Сочи. Также спортсмены пожизненно дисквалифицированы от участия на Олимпиаде. Конечно же, мы будем оспаривать это решение в CAS (Спортивный арбитражный суд - прим.ред.)", - цитирует президента Федерации лыжных гонок России Елену Вяльбе "Р-Спорт".

На Играх-2014 Вылегжанин принес в копилку российской сборной три серебряные медали - за гонку на 50 километров, командный спринт классическим стилем (в дуэте с Никитой Крюковым) и эстафету 4х10 километров.

Таким образом, Россия лишилась еще двух медалей сочинской олимпиады. Награду за эстафету у отечественной сборной отобрали ранее из-за аналогичных санкций в отношении югорчанина Александра Легкова, выступавшего тогда в составе четверки.

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