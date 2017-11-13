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Санкции WADA сулят России отстранение от Олимпиады-2018Сегодня в 08:48

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Масла в огонь подливает Родченков.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не восстановит Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в правах на заседании совета учредителей организации, которое должно состояться 16 ноября в Сеуле. Об этом в эфире немецкого телеканала ARD сообщил журналист Хайо Зеппельт.

"WADA признает РУСАДА не соответствующим кодексу организации, поскольку Россия не выполнила предъявленные ей требования — не признала вмешательство государства в антидопинговую программу и обеспечение доступа к закрытым образцам проб", — заявил журналист, подчеркнувший, что грядущее решение может стоить России участия в зимних Олимпийских играх 2018 года.

Генеральный директор WADA Оливье Ниггли, впрочем, отметил, что окончательное решение об участии или неучастии тех или иных спортсменов в Играх принимает Международный олимпийский комитет (МОК), передает "Уралинформбюро".

Между тем, новый удар по имиджу российского спорта готовится нанести информатор WADA Григорий Родченков. Экс-глава Московской антидопинговой лаборатории передал комиссиям МОК новые данные о допинге в РФ. Если иинформации не будет придано должного значения, Родченков намеревается ее обнародовать, пишет The Daily Mail.

Олимпийские игры 2018 года пройдут в феврале в южнокорейском Пхенчхане. В них уже точно не примут участие лыжники Александр Легков и Максим Вылегжанин, выигравшие на домашней Олимпиаде в Сочи 5 медалей на двоих. Их пожизненно отстранили от участия в Играх из-за нарушений антидопинговых правил.

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