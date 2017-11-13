И побывали в городе на Неве.

Победители фестиваля детского футбола "Метрошка 2017" съездили в Санкт-Петербург, где пообщались с профессиональными футболистами.

Недельная поездка стала подарком генерального партнера фестиваля - Русской медной компании - командам-победителям. Игроки карталинских "Локо-Олимпа" и "Радуги" увидели Кронштадт и Смольный собор, знаменитую "Аврору", Кунсткамеру и океанариум. Также юные футболисты побывали в месте, где в 1885 году состоялся первый в истории России официальный футбольный матч, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе РМК.

Самым ярким впечатлением стали мероприятия, связанные с петербургским ФК "Зенит". Чемпионы "Метрошки 2017" побывали на тренировках в "Газпром"-Академии "Зенита": "Локо-Олимп" тренировал Владимир Малышев, а "Радугу" - Максим Коваленко. Наставники "Газпром"-Академии уделили внимание не только спортивной технике и отработке приемов, но и так называемому "кодексу чести": они учили карталинцев в любой ситуации уважительно относиться и к партнерам по команде, и к соперникам.

М.Коваленко пожелал южноуральским футболистам на каждой тренировке проявлять себя, быть требовательными к себе, выкладываться на 100% и больше улыбаться, потому что "футбол – это игра, от которой получаешь удовольствие".

Секреты профессионалов карталинцы опробовали в матче с юными воспитанниками "Газпром"-Академии "Зенита".

Чемпионы "Метрошки" встретились и со звездами первого состава "Зенита", побывали на их тренировке под руководством легендарного Роберто Манчини, пообщались с Артемом Дзюбой, Игорем Смольниковым и Олегом Шатовым, получили автографы и сфотографировались со своими футбольными кумирами. Увидеть питерских звезд в деле дети из Карталов смогли на матче "Зенит" – "Локомотив" на новом стадионе "Санкт-Петербург".

"Мне очень понравилась поездка. Особенно, когда мы увидели игроков "Зенита" - это незабываемое чувство! Экскурсии были замечательные. Спасибо за подарок Русской медной компании, спасибо фестивалю "Метрошка", спасибо за все!" - поделился впечатлениями защитник "Локо-Олимпа" Алексей Ковалев.