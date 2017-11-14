Команда "Нового Потока" одержала сразу две победыСегодня в 09:19
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На турнире M-1 Challenge.
Бойцы команды New Stream, выступающей под эгидой Региональной общественной организации "Новый Поток" (входит в New Stream Group), одержали сразу две победы на международном турнире по смешанным единоборствам M-1 Challenge 85.
В рамках главного рейтингового боя на ринг вышли действующий чемпион М-1, спортсмен "Нового Потока" оренбуржец Дамир Исмагулов и бразилец Рожерио Карранка. Противостояние профессионалов длилось все три раунда. Несмотря на невероятное упорство со стороны каждого спортсмена, судьи единогласно признали победителем Д.Исмагулова.
Другой результативный поединок провел еще один боец New Stream Максим Якобюк. Он во втором раунде смог применить удушающий прием и досрочно завершить бой, с победой дебютировав в лиге М-1.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе New Stream Group, прошедший турнир M-1 Challenge 85 был посвящен 20-летию старейшей в стране организации MMA – M-1 Global. На столичной арене "Олимпийский" в рамках 12 боев встретились спортсмены из России, США, Бразилии, Хорватии, Казахстана и Украины. Почетными гостями стали президент Группы компаний "Новый Поток" Дмитрий Мазуров, глава Республики Ингушетия Юнус-бек Евкуров и президент РОО "Новый Поток" Юрий Навражный.
Группа компаний "Новый Поток" учреждена Дмитрием Мазуровым более 10 лет назад. В нее входят предприятия, осуществляющие нефтепереработку (Тюменская область, Марий Эл, Краснодарский край), битумное производство (Нижегородская область), транспортировку и реализацию нефтепродуктов на внешнем и внутреннем рынках, морскую перевалку нефтепродуктов, а также инжиниринг и строительство объектов под ключ. Также в New Stream Group входит компания - владелец месторождений в Оренбургской области.
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