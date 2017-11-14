На Играх в Сочи.

Биатлонистка Ольга Зайцева получила от Международного олимпийского комитета (МОК) обвинения в манипуляциях с допинг-пробами во время Игр в Сочи в 2014 году.

По данным "Спорт Экспресс", двукратная олимпийская чемпионка изначально не фигурировала в списке подозреваемых, но в процессе тотальной проверки проб, сданных в Сочи российскими атлетами, на пробирках Зайцевой были обнаружены царапины. МОК полагает, что это может свидетельствовать о подмене "грязных" проб на "чистые", передает "Уралинформбюро".

Ожидается, что биатлонистка выступит перед комиссией МОК в конце ноября.

На Олимпиаде в Сочи Ольга Зайцева, получившая от болельщиков прозвище Зайка, стала серебряной медалисткой в составе эстафетной четверки. Золотые олимпийские награды она также выигрывала в эстафетах – в 2006 году в Турине и в 2010 году в Ванкувере.

Стоит отметить, что ранее МОК пожизненно дисквалифицировал сразу несколько российских лыжников, включая победителя и серебряного призера гонок в Сочи Александра Легкова, а также 3-кратного серебряного призера домашних Игр Максима Вылегжанина. Выигранные ими награды, согласно постановлению Комитета, должны быть изъяты у россиян.



Ранее по теме:

Санкции WADA сулят России отстранение от Олимпиады-2018

МОК отобрал у России еще две медали Сочи-2014