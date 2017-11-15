В товарищеском матче.

Сборная России по футболу сыграла вничью с командой Испании в товарищеском матче, прошедшем 14 ноября в Санкт-Петербурге. Встреча завершилась со счетом 3:3, передает "Уралинформбюро".

Первый мяч влетел в ворота россиян – на 9-й минуте отличился Жорди Альба. Еще 2 гола были забиты гостями с пенальти – на 35-й и 53-й минутах стандарт реализовал Серхио Рамос.

В составе отечественной команды дублем отметился экс-игрок екатеринбургского "Урала" Федор Смолов (41-я и 70-я минуты). Еще один мяч в ворота экс-чемпионов мира и Европы отправил Алексей Миранчук (51-я минута).

Концовка встречи оказалась омрачена травмой голкипера российской сборной Андрея Лунева. После столкновения с Родриго ему пришлось покинуть поле. Позже врачи диагностировали у футболиста сотрясение головного мозга и скальпированную рану головы.

"Жалко, что Андрюха получил травму", - посетовал после матча главный тренер российской сборной Станислав Черчесов, добавив, что "команда сыграла не до конца так, как надо".

"Смолов забил два гола, значит, он сделал свою работу. Чисто арифметически он выделился. Но хотел бы выделить всю команду. В тех или иных моментах и защитники сыграли дисциплинированно, хотя им было сложно, и нападающие – индивидуально и в оборонительном плане", - отметил Черчесов.

В ближайших планах российской сборной еще 2 поединка с командами топ-уровня: Бразилией и Францией. Встречи, по словам вице-премьера РФ Виталия Мутко, пройдут весной 2018 года.