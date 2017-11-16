Объявлены корзины для жеребьевки турнира.

Международная федерация футбола (FIFA) распределила по корзинам для жеребьевки сборные стран-участниц чемпионата мира по футболу, который в 2018 году пройдет в России. Несмотря на то, что отечественная дружина занимает в мировом рейтинге самое низкое, 65-е, место, ее на правах хозяйки турнира определили в первую группу команд – к самым сильным сборным, сообщает "Уралинформбюро".

В одну корзину с Россией попали 7 команд, возглавляющих мировой рейтинг: действующий чемпион мира Германия, вице-чемпион мира Аргентина, чемпион Европы Португалия, вице-чемпион Европы Франция, хозяйка прошлого мундиаля Бразилия, а также Бельгия и Польша. С этими сборными россияне если и встретятся, то не раньше стадии плей-офф. Куда, впрочем, еще нужно пробиться.

Потенциальных соперников по групповому этапу у национальной команды России - 24. Помешать отечественным футболистам преодолеть первую стадию турнира могут, например, Испания, Англия или Уругвай. Правда, все три эти команды России точно в процессе жеребьевки не выпадут, поскольку находятся в одной корзине.

Чемпионат мира по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России. Екатеринбург примет 4 матча группового этапа - 15, 21, 24 и 27 июня. Какие именно сборные живьем увидят уральские болельщики, станет известно по итогам жеребьевки, которая состоится 1 декабря. Точно в Свердловскую область не приедет сборная России – матчи группового этапа отечественная дружина проведет в Москве, Санкт-Петербурге и Самаре.

Стоит отметить, что командам, которые примут участие в чемпионате мира, "светят" внушительные премиальные. Общий призовой фонд FIFA увеличила до 400 миллионов долларов, что на 42 миллиона больше, чем на ЧМ-2014 в Бразилии.

Будущий чемпион мира получит 38 миллионов долларов, вице-чемпион – 28 миллионов, бронзовый призер – 24 миллиона, а второй полуфиналист – 22 миллиона. Команды, которые выйдут из группы, но не дойдут до полуфинала, разбогатеют на 12-16 миллионов. Сборные, не сумевший преодолеть групповой этап, получат по 8 миллионов.



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