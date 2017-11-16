×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Билеты на матчи мундиаля в Екатеринбурге в продаже закончилисьСегодня в 19:13

  • Текст

Очередь можно не занимать.

16 ноября началась вторая стадия первого этапа реализации билетов на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. Как известно, на первой стадии по жеребьевке было распределено право приобретения более 600 тысяч билетов при заявках в 6 шесть раз больше.

С 16 по 28 ноября билеты будут продаваться в живой очереди. Как сообщает корреспондент "Уралинформбюро", он час "простоял" в электронной очереди на билетном сайте ФИФА. И выяснил, что билетов на матчи в Екатеринбурге нет ни в какой категории – от самых дешевых за 1280 рублей до самых дорогих за 12 600. Нельзя приобрести и пакеты билетов на четыре игры.

Екатеринбург примет четыре матча – 15 июня группы А, в которой также играет сборная России, 21 июня –поединок группы С, 24 июня – группы Н. Завершится мундиаль для уральской столицы 27 июня матчем в группе F.

Не исключено, что какие-то билеты на Екатеринбург-Арену будут распределяться во второй волне жеребьевки, заявки на которую будут приниматься с 15 декабря по 31 января.

Впрочем, в других городах проведения игр ситуация ничуть не лучше. Пока что еще можно купить билеты на некоторые матчи в Санкт-Петербурге, Сочи, Саранске, Ростове-на-Дону, Казани и Волгограде. Билеты на поединки в Москве, Калининграде, Самаре полностью отсутствуют.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Ещё в сюжете «Урал и мундиаль»

Главные новости

Аналитика

О росте экономики Россия может только мечтать

О росте экономики Россия может только мечтать

По мнению мировых экспертов.

Таможенник Терещенко дает бабло

Таможенник Терещенко дает бабло

И получает условно.

"Кофе" не заказывали: жители Первоуральска устали пить плохую воду

"Кофе" не заказывали: жители Первоуральска устали пить плохую воду

Общественники убедились в проблеме.

Интервью

Инфографика

После трагедии в Ижевске газовики предостерегли свердловчан

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×