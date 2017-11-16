Билеты на матчи мундиаля в Екатеринбурге в продаже закончилисьСегодня в 19:13
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Очередь можно не занимать.
16 ноября началась вторая стадия первого этапа реализации билетов на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. Как известно, на первой стадии по жеребьевке было распределено право приобретения более 600 тысяч билетов при заявках в 6 шесть раз больше.
С 16 по 28 ноября билеты будут продаваться в живой очереди. Как сообщает корреспондент "Уралинформбюро", он час "простоял" в электронной очереди на билетном сайте ФИФА. И выяснил, что билетов на матчи в Екатеринбурге нет ни в какой категории – от самых дешевых за 1280 рублей до самых дорогих за 12 600. Нельзя приобрести и пакеты билетов на четыре игры.
Екатеринбург примет четыре матча – 15 июня группы А, в которой также играет сборная России, 21 июня –поединок группы С, 24 июня – группы Н. Завершится мундиаль для уральской столицы 27 июня матчем в группе F.
Не исключено, что какие-то билеты на Екатеринбург-Арену будут распределяться во второй волне жеребьевки, заявки на которую будут приниматься с 15 декабря по 31 января.
Впрочем, в других городах проведения игр ситуация ничуть не лучше. Пока что еще можно купить билеты на некоторые матчи в Санкт-Петербурге, Сочи, Саранске, Ростове-на-Дону, Казани и Волгограде. Билеты на поединки в Москве, Калининграде, Самаре полностью отсутствуют.
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