Его секундантом будет главный каскадер России.

Российский актер театра и кино, экс-депутат Госдумы Владислав Демин дебютирует в качестве профессионального бойца в смешанном стиле. Его первый поединок состоится 2 декабря в Челябинске.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе министерства спорта Южного Урала, бой Демина состоится в рамках Суперфинала Уральской Лиги REM-93 по смешанному боевому единоборству. Соперником актера станет титулованный 20-летний российский боец, имя которого пока держится в секрете. Секундантом же артиста согласился стать президент Гильдии каскадеров России Александр Иншаков.

Стоит отметить, что Владислав Демин имеет богатый опыт любительских боев по правилам бокса, ушу, кикбоксинга и рукопашного боя.

"Около 20 лет Демин вообще не участвовал в публичных боях. Были различные спарринги в залах, но в официальных поединках он замечен не был. Последние несколько лет Влад тренируется очень активно, и 2 декабря мы сможем увидеть его в деле. Московская знаменитость, известная на всю страну, впервые будет дебютировать на профессиональном ринге в Челябинске, поэтому к бою Демина будет приковано особое внимание" - отметил исполнительный директор федерации смешанного боевого единоборства Челябинской области Кирилл Карташков.

Владислав Демин родился в 1974 году в городе Назарово (Красноярский край). Фильмография актера насчитывает свыше десятка картин, включая "Бригада: Наследник" и "22 минуты". С 1999-го по 2003 год был депутатом Госдумы РФ от ЛДПР.