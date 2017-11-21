Тюменские боксеры стали победителями III этапа Кубка "Нового Потока"Сегодня в 13:29
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Выиграв у соперников из Оренбуржья.
Сильнейшие юные боксеры Тюменской и Оренбургской областей сошлись в поединках на базе спортивно-оздоровительного комплекса Антипинского НПЗ – основного производственного актива New Stream Group.
Матчевую встречу между более чем 30 спортсменами 2004-2005 годов рождения провела региональная общественная организация "Новый Поток" (входит в New Stream Group) совместно с Федерацией бокса Тюменской области. Соревнования состоялись в рамках III этапа Тюменской серии бокса на Кубок "Нового Потока", проект стартовал в начале 2017 года. Его цель - объединить всех любителей силового вида спорта.
Почетными гостями турнира стали генеральный директор Антипинского НПЗ Геннадий Лисовиченко, директор департамента по спорту и молодежной политике Тюменской области Дмитрий Грамотин, член исполнительного комитета Федерации бокса России, президент Федерации бокса Тюменской области, президент Региональной федерации бокса Югры Евгений Макаренко.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе New Stream Group, всего спортсмены провели 15 поединков. Победу со счетом 9:6 одержали представители Тюменской области, среди которых Матвей Куликов и Симран Мамедов (оба - весовая категория 38,5 килограмма), Линар Валуиуллин (весовая категория 40 килограммов), Владислав Федоров (46 килограммов), Артур Мелконян (48 килограммов), Хушбахт Кулдашев (весовая категория 54 килограмма), Амир Низамутдинов и Артем Климов (оба - 56 килограммов), а также Никита Песегов (весовая категория 72 килограмма).
По результатам соревнований будет сформирована сборная команда юношей (13-14 лет), которая примет участие в отборочных стартах в следующем году.
New Stream Group учреждена Дмитрием Мазуровым более 10 лет назад. В стратегическое партнерство входят предприятия, осуществляющие нефтепереработку (Тюменская область, Республика Марий Эл, Краснодарский край), битумное производство (Нижегородская область), транспортировку и реализацию нефтепродуктов на внешнем и внутреннем рынках, морскую перевалку нефтепродуктов, а также инжиниринг и строительство объектов под ключ. Кроме того, в New Stream Group входит компания, владеющая месторождениями в Оренбургской области.
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