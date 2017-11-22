Обнародован состав российской сборной на первый этап Кубка мира по биатлону21 ноября в 16:59
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Тренеры объяснили свой выбор.
Тренерский штаб сборной России по биатлону определился со списком спортсменов, которым предстоит выступить на первом этапе Кубка мира сезона 2017/2018 в шведском Эстерсунде.
В состав мужской национальной команды вошли семь человек: Антон Шипулин, Евгений Гараничев, Александр Логинов, Антон Бабиков, Максим Цветков, Алексей Волков и Матвей Елисеев, передает "Уралинформбюро".
"Шесть спортсменов поедут в Эстерсунд со сбора в Бейтоштолене. Евгений Гараничев прибудет в Швецию из России. После сбора в Ханты-Мансийске он немного приболел. По согласованию с тренерским штабом он сейчас проводит сбор в Тюмени вместе с личным тренером. Сейчас у него уже все в порядке, Женя полноценно тренируется. Мы постоянно находимся в контакте – контролируем его подготовку", - отметил старший тренер мужской сборной Рикко Гросс.
В состав женской команды включены шесть спортсменок: Екатерина Юрлова-Перхт, Ольга Подчуфарова, Татьяна Акимова, Дарья Виролайнен, Виктория Сливко и Светлана Миронова.
"Ирина Старых пропустит этап в Эстерсунде. Она отправится на сбор в Обертиллиах. Ира часто болела в межсезонье и перенесла операцию перед чемпионатом России в Чайковском. Пока ей не хватает скоростных качеств — состояние далеко от идеального. Думаю, что тренировочный сбор пойдет ей на пользу, и мы уже в ближайшее время увидим Ирину на этапах Кубка мира", - пояснил старший тренер женской сборной Сергей Коновалов.
Этап Кубка мира по биатлону будет проходить в Швеции с 26 ноября по 3 декабря. В рамках него пройдут восемь гонок: смешанная эстафета и одиночная смешанная эстафета, а также индивидуальные гонки, спринты и гонки преследования у мужчин и у женщин.
В прошлом сезоне лучшим среди российских биатлонистов стал Антон Шипулин – екатеринбуржец занял 2-е место в общем зачете Кубка мира. Уступил он только бессменному лидеру мирового биатлона последних лет французу Мартену Фуркаду.
Среди российских женщин лучший результат в минувшем сезоне показала Татьяна Акимова, ставшая 16-й. Выиграла Кубок мира немка Лаура Дальмайер.
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