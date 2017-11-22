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Россию оставили без Кубка мира по биатлонуСегодня в 10:19

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В постолимпийском сезоне.

Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) утвердил календарь Кубка мира на сезон 2018/2019. Традиционно организаторы запланировали 9 этапов, но ни один из них не будет проходить в России, передает "Уралинформбюро".

Стартует постолимпийский сезон 3 декабря 2018 года в словенской Поклюке. Следующие этапы пройдут в австрийском Хохфильцене, чешском Нове-Место, немецких Оберхофе и Рупольдинге, итальянском Антхольце, канадском Кэнморе, американском Солджер-Холлоу и норвежском Холменколлене.

Чемпионат мира 2019 года с 7 по 17 марта будет принимать шведский Эстерсунд.

Стоит отметить, что в прошлом сезоне (2016/2017) Россия также была лишена этапа Кубка мира. Планировалось, что соревновательный год биатлонисты завершат в марте в Тюмени, но из-за допинговых обвинений в адрес РФ гонки перенесли в Норвегию.

В календаре стартующего на днях сезона 2017/2018 российский этап присутствует – с 20 по 25 марта его должна принять все та же Тюмень.

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