Россия рискует лишиться первого места в командном зачете Сочи-201422 ноября в 18:21
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МОК отнял еще две медали.
У России заберут золотую и бронзовую медали Олимпиады в Сочи. Награды отнимут у скелетонистов - победителя домашних Игр Александра Третьякова и призера Елены Никитиной. Такое решение принял Международный олимпийский комитет (МОК) на основании доклада комиссии Дениса Освальда.
Спортсменов уличили в применении допинга. Третьякова и Никитину, а также Ольгу Потылицыну и Марию Орлову навсегда отстранили от участия в Играх, сообщает "Уралинформбюро".
Всего после Олимпиады-2014 МОК возбудил дела против 28 российских спортсменов. Рассмотрение дел до сих пор продолжается.
К настоящему моменту медалей лишились лыжники Александр Легков и Максим Вылегжанин. В Сочи они поучаствовали в серебряной эстафете 4x10 километров. Кроме того, Легков выиграл индивидуальное золото, а Вылегжанин - два личных серебра. Оба спортсмена также пожизненно лишены права участия в Олимпийских играх.
Следует отметить, что позиции отечественной сборной в общекомандном зачете Сочи-2014 изрядно пошатнулись уже после изъятия медалей Легкова и Вылегжанина - по общему количеству наград с Россией сравнялась Норвегия, занимающая второе место. Теперь же скандинавы превзошли хозяев сочинской олимпиады по этому показателю, а чтобы Норвегия возглавила зачет Россию нужно лишить всего одной золотой награды.
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