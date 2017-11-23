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Россия рискует лишиться первого места в командном зачете Сочи-201422 ноября в 18:21

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МОК отнял еще две медали.

У России заберут золотую и бронзовую медали Олимпиады в Сочи. Награды отнимут у скелетонистов - победителя домашних Игр Александра Третьякова и призера Елены Никитиной. Такое решение принял Международный олимпийский комитет (МОК) на основании доклада комиссии Дениса Освальда.

Спортсменов уличили в применении допинга. Третьякова и Никитину, а также Ольгу Потылицыну и Марию Орлову навсегда отстранили от участия в Играх, сообщает "Уралинформбюро".

Всего после Олимпиады-2014 МОК возбудил дела против 28 российских спортсменов. Рассмотрение дел до сих пор продолжается.

К настоящему моменту медалей лишились лыжники Александр Легков и Максим Вылегжанин. В Сочи они поучаствовали в серебряной эстафете 4x10 километров. Кроме того, Легков выиграл индивидуальное золото, а Вылегжанин - два личных серебра. Оба спортсмена также пожизненно лишены права участия в Олимпийских играх.

Следует отметить, что позиции отечественной сборной в общекомандном зачете Сочи-2014 изрядно пошатнулись уже после изъятия медалей Легкова и Вылегжанина - по общему количеству наград с Россией сравнялась Норвегия, занимающая второе место. Теперь же скандинавы превзошли хозяев сочинской олимпиады по этому показателю, а чтобы Норвегия возглавила зачет Россию нужно лишить всего одной золотой награды.

Ранее по теме:
МОК отобрал у России еще две медали Сочи-2014

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