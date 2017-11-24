И разрешила им участвовать в Кубке мира.

Международная федерация лыжного спорта (FIS) высказалась против решения Международного олимпийского комитета (МОК), который пожизненно отстранил от Олимпийских игр шестерых российских лыжников - Александра Легкова, Евгения Белова, Максима Вылегжанина, Алексея Петухова, Евгению Шаповалову и Юлию Иванову. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте организации, передает "Уралинформбюро".

По данным FIS, комиссия МОК не опубликовала обоснования своего решения, при этом российские спортсмены тестировались вне национальной системы антидопинга, и ни одна проба не дала положительный результат. Поэтому оснований для их отстранения пока нет, уверены в федерации.

Виновными в нарушении антидопинговых правил дисциплинарная комиссия МОК, возглавляемая Денисом Освальдом, признала россиян осенью 2017 года. В качестве наказания их не только навсегда отстранили от Олимпийских игр, но и аннулировали их результаты на Олимпиаде-2014 в Сочи. Легков лишился выигранных золота и серебра, Вылегжанин - трех серебряных медалей.

"Антидопинговая комиссия FIS обязана дождаться обоснования решения МОК и предоставления доказательств. Предыдущие расследования не предоставили достаточных доказательств. Дополнительные расследования, проведенные FIS с декабря 2016 года, включая экзамены предыдущих тестов и интервью с вспомогательным персоналом, не дали достаточных доказательств для открытия дел о нарушении антидопинговых правил", - говорится в сообщении на портале Международной федерации лыжного спорта.

Таким образом, все шестеро российских лыжников могут выступать на международных соревнованиях, которые проводятся под эгидой FIS, включая Кубок мира.

Ранее по теме:

Россия рискует лишиться первого места в командном зачете Сочи-2014

МОК отобрал у России еще две медали Сочи-2014