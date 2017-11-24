×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


FIS встала на защиту отстраненных от Олимпийских игр россиянСегодня в 17:33

  • Текст

И разрешила им участвовать в Кубке мира.

Международная федерация лыжного спорта (FIS) высказалась против решения Международного олимпийского комитета (МОК), который пожизненно отстранил от Олимпийских игр шестерых российских лыжников - Александра Легкова, Евгения Белова, Максима Вылегжанина, Алексея Петухова, Евгению Шаповалову и Юлию Иванову. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте организации, передает "Уралинформбюро".

По данным FIS, комиссия МОК не опубликовала обоснования своего решения, при этом российские спортсмены тестировались вне национальной системы антидопинга, и ни одна проба не дала положительный результат. Поэтому оснований для их отстранения пока нет, уверены в федерации.

Виновными в нарушении антидопинговых правил дисциплинарная комиссия МОК, возглавляемая Денисом Освальдом, признала россиян осенью 2017 года. В качестве наказания их не только навсегда отстранили от Олимпийских игр, но и аннулировали их результаты на Олимпиаде-2014 в Сочи. Легков лишился выигранных золота и серебра, Вылегжанин - трех серебряных медалей.

"Антидопинговая комиссия FIS обязана дождаться обоснования решения МОК и предоставления доказательств. Предыдущие расследования не предоставили достаточных доказательств. Дополнительные расследования, проведенные FIS с декабря 2016 года, включая экзамены предыдущих тестов и интервью с вспомогательным персоналом, не дали достаточных доказательств для открытия дел о нарушении антидопинговых правил", - говорится в сообщении на портале Международной федерации лыжного спорта.

Таким образом, все шестеро российских лыжников могут выступать на международных соревнованиях, которые проводятся под эгидой FIS, включая Кубок мира.

Ранее по теме:
Россия рискует лишиться первого места в командном зачете Сочи-2014
МОК отобрал у России еще две медали Сочи-2014

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Сергей Чернин. Расклад по банкам

Сергей Чернин. Расклад по банкам

Как член Общественной палаты РФ потерял 457 миллионов?

ЭКСПОметр Екатеринбурга

ЭКСПОметр Екатеринбурга

Нужна ли мегаполису Супервыставка?

Ивдель, вставай на бой с "медниками"!

Ивдель, вставай на бой с "медниками"!

УГМК наступает.

Интервью

Инфографика

Цветные контейнеры для мусора "пропишут" в платежках свердловчан

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×