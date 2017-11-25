×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Россия больше не первая в Сочи: МОК отобрал еще два золотаСегодня в 00:43

  • Текст

Кто следующий?

Сборная России потеряла первое место в командном зачете домашней Олимпиады в Сочи. Международный олимпийский комитет (МОК) аннулировал результаты бобслеистов Александра Зубкова и Ольги Стульневой, а также конькобежцев Александра Румянцева и Ольги Фаткулиной, сообщает "Уралинформбюро".

Особенно трагично на положении национальной команды сказалось лишение наград Зубкова, выигравшего в Сочи золотую медаль дважды - в соревнованиях двоек и четверок. Кроме того, с медалью придется распрощаться Фаткулиной - отечественная конькобежка увезла с домашней Олимпиады бронзу.

Ранее медалей Сочи-2014 лишили лыжников Александра Легкова и Максима Вылегжанина. Первый на Играх взял золото и серебро, второй трижды становился вице-чемпионом. Помимо этого МОК принял решение изъять золото и бронзу у российских скелетонистов - Александра Третьякова и Елены Никитиной соответственно.

Все указанные спортсмены пожизненно отстранены от участия в Олимпийских играх.

В общекомандном зачете Сочи-2014 теперь главенствует Норвегия. На втором месте - Канада. Россия - лишь не третьем.

Ранее по теме:
FIS встала на защиту отстраненных от Олимпийских игр россиян
Россия рискует лишиться первого места в командном зачете Сочи-2014

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Сергей Чернин. Расклад по банкам

Сергей Чернин. Расклад по банкам

Как член Общественной палаты РФ потерял 457 миллионов?

ЭКСПОметр Екатеринбурга

ЭКСПОметр Екатеринбурга

Нужна ли мегаполису Супервыставка?

Ивдель, вставай на бой с "медниками"!

Ивдель, вставай на бой с "медниками"!

УГМК наступает.

Интервью

Инфографика

Цветные контейнеры для мусора "пропишут" в платежках свердловчан

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×