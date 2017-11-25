Кто следующий?

Сборная России потеряла первое место в командном зачете домашней Олимпиады в Сочи. Международный олимпийский комитет (МОК) аннулировал результаты бобслеистов Александра Зубкова и Ольги Стульневой, а также конькобежцев Александра Румянцева и Ольги Фаткулиной, сообщает "Уралинформбюро".

Особенно трагично на положении национальной команды сказалось лишение наград Зубкова, выигравшего в Сочи золотую медаль дважды - в соревнованиях двоек и четверок. Кроме того, с медалью придется распрощаться Фаткулиной - отечественная конькобежка увезла с домашней Олимпиады бронзу.

Ранее медалей Сочи-2014 лишили лыжников Александра Легкова и Максима Вылегжанина. Первый на Играх взял золото и серебро, второй трижды становился вице-чемпионом. Помимо этого МОК принял решение изъять золото и бронзу у российских скелетонистов - Александра Третьякова и Елены Никитиной соответственно.

Все указанные спортсмены пожизненно отстранены от участия в Олимпийских играх.

В общекомандном зачете Сочи-2014 теперь главенствует Норвегия. На втором месте - Канада. Россия - лишь не третьем.

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