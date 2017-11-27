Россияне начали сезон Кубка мира по биатлону вне подиумаСегодня в 08:22
- Текст
Лучший результат - 6 место.
Российские биатлонисты не сумели завоевать медали в первых гонках нового сезона Кубка мира. Состязания прошли 26 ноября в рамках этапа в шведском Эстерсунде, передает "Уралинформбюро".
В смешанной эстафете Россию представляли Ольга Подчуфарова, Екатерина Юрлова-Перхт, Максим Цветков и Антон Шипулин. Финишную ленточку екатеринбургский биалонист пересек шестым. Победу одержала команда Норвегии, на втором месте – итальянцы, на третьем – немцы.
В сингл-миксте отечественный дуэт – Виктория Сливко и Матвей Елисеев – стал восьмым. Победу с приличным преимуществом одержали австрийцы, вторыми завершили гонку немцы, третье место заняли представители Казахстана.
Программа этапа продолжится 29 ноября индивидуальной гонкой среди женщин. Днем позже индивидуальную гонку побегут мужчины.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 13:35
Российских туристов эвакуируют с Бали на паромах
Из-за извержения вулкана.Сегодня в 13:29
"Зяблицев-Фонд" готовит иски против коммунальщиков Екатеринбурга
Вместе с горожанами.Сегодня в 13:11
На Южном Урале призывник упал с крыши
И сломал обе ноги.Сегодня в 13:06
Екатеринбуржцы обсудят "бежевый" квартал
На Эльмаше.Сегодня в 13:01
Томич сжег жену и трех дочерей
А сам попал в больницу.Сегодня в 12:47
В Екатеринбурге из маршрутки выгнали ребенка-инвалида
Несмотря на билет.Сегодня в 12:43
Из киргизского ИВС сбежали четверо обвиняемых в убийстве
Объявлен план "Сирена".Сегодня в 12:36
Осужденному за взятку главе Верх-Исетского района нашли замену
Химика и экономиста.Сегодня в 12:29
Пожар в челябинском общежитии выгнал на улицу 90 человек
Людей разместили в школе.Сегодня в 12:26
Под Екатеринбургом упал метеорит
Но специалисты "не заметили".Сегодня в 12:04
Свердловские депутаты "раздули" облбюджет на 4 миллиарда
Ради спорта и дорог.Сегодня в 12:00
ММК представил продукцию на The Big 5 Show
Крупнейшей строительной выставке Ближнего Востока.Сегодня в 10:29
Аэрофобия спасла обвиняемого в 60 убийствах
От экстрадиции в Россию.Сегодня в 10:21
Екатеринбургскую мельницу ожидает демонтаж
Внутренних конструкций.Сегодня в 10:12
Таджикистанец убил знакомую в бетономешалке
Отравил димедролом.
Главные новости
- Сегодня в 12:04Свердловские депутаты "раздули" облбюджет на 4 миллиарда
- Сегодня в 10:21Екатеринбургскую мельницу ожидает демонтаж
- Сегодня в 09:52Командующий ЦВО Зарудницкий уходит в Генштаб
- Сегодня в 09:29От мороза Средний Урал "укутается" в смог
- Сегодня в 08:42"Победа" предлагает устроить перепись пассажиров-инвалидов
Аналитика
Сергей Чернин. Расклад по банкам
Как член Общественной палаты РФ потерял 457 миллионов?
ЭКСПОметр Екатеринбурга
Нужна ли мегаполису Супервыставка?
Ивдель, вставай на бой с "медниками"!
УГМК наступает.