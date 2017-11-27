Лучший результат - 6 место.

Российские биатлонисты не сумели завоевать медали в первых гонках нового сезона Кубка мира. Состязания прошли 26 ноября в рамках этапа в шведском Эстерсунде, передает "Уралинформбюро".

В смешанной эстафете Россию представляли Ольга Подчуфарова, Екатерина Юрлова-Перхт, Максим Цветков и Антон Шипулин. Финишную ленточку екатеринбургский биалонист пересек шестым. Победу одержала команда Норвегии, на втором месте – итальянцы, на третьем – немцы.

В сингл-миксте отечественный дуэт – Виктория Сливко и Матвей Елисеев – стал восьмым. Победу с приличным преимуществом одержали австрийцы, вторыми завершили гонку немцы, третье место заняли представители Казахстана.

Программа этапа продолжится 29 ноября индивидуальной гонкой среди женщин. Днем позже индивидуальную гонку побегут мужчины.