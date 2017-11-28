×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В АО "Транснефть - Сибирь" назвали победителей спартакиадыСегодня в 14:26

  • Текст

Среди работников.

25-26 ноября 2017 года в Тюмени прошла спартакиада работников АО "Транснефть - Сибирь". Более 300 участников 15 команд подразделений предприятия из разных городов - от Тюмени до Нового Уренгоя - собрались в санатории "Хвойный".

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе АО "Транснефть - Сибирь", спортсмены соревновались в личном и командном первенствах в таких видах спорта, как шахматы, мини-футбол, плавание, пулевая стрельба и легкая атлетика.

Первое место по сумме очков, набранных по всем дисциплинам, было присуждено команде Уренгойского управления магистральных нефтепроводов. На втором месте – сборная Урайского управления, третье место заняла команда Нижневартовского управления магистральных нефтепроводов.

Председатель объединенного профсоюзного комитета АО "Транснефть - Сибирь" Евгений Кирьянов отметил, что компания поддерживает стремление сотрудников вести активный и здоровый образ жизни и традиционно создает условия для занятий спортом.

"Свыше 4 600 работников предприятия регулярно посещают спортивные залы и клубы. Свои достижения они демонстрируют в ежегодных спартакиадах на уровне АО "Транснефть - Сибирь", ПАО "Транснефть", в областных и городских спартакиадах среди трудовых коллективов региона", - добавил он.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

За водой с мачете: что спасет Екатеринбург от засухи?

За водой с мачете: что спасет Екатеринбург от засухи?

ЭКСПО и небеса – уверены общественники.

Сергей Чернин. Расклад по банкам

Сергей Чернин. Расклад по банкам

Как член Общественной палаты РФ потерял 457 миллионов?

ЭКСПОметр Екатеринбурга

ЭКСПОметр Екатеринбурга

Нужна ли мегаполису Супервыставка?

Интервью

Инфографика

Цветные контейнеры для мусора "пропишут" в платежках свердловчан

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×