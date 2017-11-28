Среди работников.

25-26 ноября 2017 года в Тюмени прошла спартакиада работников АО "Транснефть - Сибирь". Более 300 участников 15 команд подразделений предприятия из разных городов - от Тюмени до Нового Уренгоя - собрались в санатории "Хвойный".

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе АО "Транснефть - Сибирь", спортсмены соревновались в личном и командном первенствах в таких видах спорта, как шахматы, мини-футбол, плавание, пулевая стрельба и легкая атлетика.

Первое место по сумме очков, набранных по всем дисциплинам, было присуждено команде Уренгойского управления магистральных нефтепроводов. На втором месте – сборная Урайского управления, третье место заняла команда Нижневартовского управления магистральных нефтепроводов.

Председатель объединенного профсоюзного комитета АО "Транснефть - Сибирь" Евгений Кирьянов отметил, что компания поддерживает стремление сотрудников вести активный и здоровый образ жизни и традиционно создает условия для занятий спортом.

"Свыше 4 600 работников предприятия регулярно посещают спортивные залы и клубы. Свои достижения они демонстрируют в ежегодных спартакиадах на уровне АО "Транснефть - Сибирь", ПАО "Транснефть", в областных и городских спартакиадах среди трудовых коллективов региона", - добавил он.