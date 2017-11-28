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После олимпийских медалей российские спортсмены расстанутся с иномаркамиСегодня в 15:59

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Подаренными Кремлем.

Международный олимпийский комитет продолжает гонения на российских олимпийских спортсменов. Дисциплинарная комиссия подвергла различным санкциям уже 19 атлетов, до конца дней отстранив их от участия в Играх, передает "Уралинформбюро".

Накануне МОК пожизненно дисквалифицировал еще пятерых россиян - участников зимней Олимпиады-2014. Из-за подозрений в употреблении допинга были аннулированы результаты бобслеистов Алексея Негодайло и Дмитрия Труненкова, скелетониста Сергея Чудинова и биатлонисток Ольги Вилухиной и Яны Романовой.

Ранее сочинских наград лишились 14 российских спортсменов, среди которых конькобежцы и лыжники. Из-за этого сборная РФ потеряла первое место в общекомандном зачете.

По правилам МОК, дисквалифицированные якобы за нарушения антидопинговых правил призеры зимних Игр в Сочи обязаны вернуть свои медали. Однако новостные ленты пестрят громкими заявлениями спортсменов о том, что награды МОК они не отдадут, а лучше "выбросят их на помойку".

Интересно, куда они денут ключи от дорогих иномарок, которые, как приложение к олимпийским наградам, победителям и призерам вручал в свое время глава правительства РФ Дмитрий Медведев.

Стоит отметить, что за победу в сочинской Олимпиаде члены российской сборной получили в подарок от Кремля белоснежные внедорожники Mercedes: за золото дарили машину класса GL, за серебро - ML, за бронзу - GLK.

По-хорошему, вслед за медалями спортсмены должны вернуть и автомобили, так как наград у российских атлетов, по сути, уже и нет.

Ранее по теме:
Россия больше не первая в Сочи: МОК отобрал еще два золота
Россия рискует лишиться первого места в командном зачете Сочи-2014

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