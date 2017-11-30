Переходу может помешать аргентинец из "Интера".

Нападающий сборной России по футболу Федор Смолов попал в сферу интересов мадридского "Реала". Об этом сообщает Marca.

По данным испанского издания, в зимнее трансферное окно один из наиболее титулованных футбольных клубов мира намерен укрепить атакующую линию. В качестве возможного усиления помимо Смолова рассматриваются кандидатуры чилийца Алексиса Санчеса из "Арсенала", немца Тимо Вернера из "Штутгарта" и аргентинца Марио Икарди из "Интера". Последний вариант является приоритетным для "Реала", передает "Уралинформбюро".

Федор Смолов родился в 1990 году в Саратове. В 2014-2015 годах играл в екатеринбургском "Урале", за который забил 8 мячей. Сейчас выступает за "Краснодар". В составе сборной России провел 28 матчей и забил 11 мячей.