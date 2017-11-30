При поддержке банка "Открытие".

В Ханты-Мансийске прошли Открытое первенство округа по теннису среди юношей и девушек до 15 лет, а также чемпионат среди женщин и мужчин. Более 80 спортсменов из 14 регионов России боролись за призы банка "Открытие", сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе финансовой организации.

В столицу Югры съехались теннисисты из Тюменской, Курганской, Свердловской, Омской и Челябинской областей, а также Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи и ряд других городов и субъектов РФ. Хозяева игр были представлены пятью муниципалитетами — Нижневартовск, Ханты-Мансийск, Сургут, Югорск и Лангепас.

Открывая состязания, президент федерации тенниса Югры Дмитрий Лукошков отметил, что на соревнования в Ханты-Мансийске с удовольствием приезжают спортсмены из различных уголков страны.

"В этом году у нас появился новый партнер, спасибо большое нашему титульному спонсору. Желаю всем вам удачи и побед. Очень хочу, чтобы на этой неделе вы почувствовали наше ханты-мансийское тепло и уют. Вперед, к победам!" – подчеркнул Д.Лукошков.

Победителей и призеров наградили медалями, дипломами и памятными подарками. Их вручали руководитель ханты-мансийской дирекции Западно-Сибирского филиала банка "Открытие" Петр Суворов и заместитель директора по спорту АУ "ЮграМегаСпорт" Олег Дресс.

Поздравляя спортсменов, Петр Суворов отметил, что финансовая организация выступает партнером практически всех теннисных соревнований, проводимых в Ханты-Мансийске: "Поддержка массового спорта, спорта высоких достижений – социальная политика банка "Открытие", которая имеет многолетнюю историю".