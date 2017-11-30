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Российские гроссмейстеры собрались в столице ЮгрыСегодня в 17:52

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На два крупных турнира.

Банк "Открытие" в Ханты-Мансийске выступил партнером двух проходящих параллельно шахматных состязаний – XIII Кубка Губернатора ХМАО среди мужчин и Открытого турнира по шахматам "Югра-2017".

Участниками первого состязания стали 22 гроссмейстера. Открытый турнир собрал более 140 шахматистов из ЯНАО, Тюменской, Свердловской, Томской, Челябинской и ряда других областей.

Соревнования прошли в Югорской шахматной академии. Право сделать первый ход было предоставлено президенту Федерации шахмат Югры Василию Филипенко. Он отметил высокий уровень проводимых в округе интеллектуальных турниров: "Югра неоднократно принимала шахматные соревнования самого высокого ранга – Шахматную Олимпиаду, чемпионаты и кубки мира. Наш опыт проведения столь представительных турниров показывает устойчивый интерес в России и мире к этой увлекательной древней игре. Уверен, что для всех многочисленных любителей шахмат наши соревнования станут новой ступенью к вершинам шахматного мастерства".

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе банка "Открытие", организация на протяжении многих лет оказывает финансовую поддержку Федерации шахмат Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

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