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"Урал" в игре с "Зенитом" будет агитировать за ЭКСПО в ЕкатеринбургеСегодня в 10:08

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"Это существенный толчок".

Футбольный клуб "Урал" присоединился к продвижению заявки Екатеринбурга на право принять ЭКСПО-2025. Как сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики Свердловской области, соответствующий логотип нанесен на форму игроков.

"Всемирная выставка — это большое событие и существенный толчок не только в развитии Екатеринбурга и уральского региона, но и всей страны. Скоро город принимает чемпионат мира по футболу, после которого он продолжит развиваться стремительными темпами: появятся новые объекты инфраструктуры, которыми в дальнейшем будут пользоваться все горожане и гости города. Уверен, что и после проведения Всемирной выставки часть павильонов и сооружений ЭКСПО-сити будут задействованы под спортивные объекты", — отметил президент ФК "Урал" Григорий Иванов.

В обновленной экипировке екатеринбургские футболисты сыграют уже 2 декабря – в Санкт-Петербурге против "Зенита".

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